Минспорт Татарстана о Центре фигурного катания в Казани: «Вопрос о размещении других секций, помимо школы Загитовой, находится в проработке»

Минспорт Татарстана ответил на вопрос о Центре фигурного катания в Казани.

Ранее стало известно , что школу олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани переименовали после заключения контракта на строительство.

Изначальный контракт 19 августа заключался на строительство здания республиканского центра фигурного катания Загитовой. Но в начале сентября стороны экстренно подписали дополнительное соглашение, в котором объект получил новое название «Центр фигурного катания, школа Алины Загитовой».

По словам главы Министерства спорта Татарстана Владимира Леонова, объект планируют сдать уже к лету 2026 года.

– Будут ли в Центре фигурного катания другие секции, помимо школы Алины Загитовой?

– Вопрос о размещении других секций находится в проработке, – сообщили в пресс-службе Министерства спорта.

Нашли контракт на школу Загитовой: 1,253 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026