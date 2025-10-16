2

Миронова о падении Устенко в финале Гран-при России: «Я разнесла номер в тот вечер — мне было настолько обидно!»

Миронова и Устенко вспомнили ошибку в финале Гран-при России прошлого сезона.

После ритм-танца их пара занимала третье место, но в произвольном Евгений Устенко сорвал заключительное вращение, и они опустились на четвертую строчку. 

Миронова: Я разнесла номер в тот вечер — мне было настолько обидно! Я не злилась на Женю, но мне было просто очень обидно, прямо до жути. Я от себя сама не ожидала такой реакции: держалась-держалась, а потом меня прорвало.

Устенко: Ну и конец сезона, все навалилось. Тем более после фееричной короткой – у нас был очень хороший ритм-танец, с уверенностью. После него все сказали: «Мы увидели, что вы кайфанули». Да и произвольный, несмотря на это падение, хороший был, чувственный. Глупо, обидно.

Теперь я знаю, что нужно расслабиться, в номере сесть и сказать себе: «Все, старты закончились».

Миронова: Ну там была настолько глупая ошибка — как Даня Самсонов перед произвольной программой на прокатах упал. Примерно такого же плана ошибка. Человек — профессионал? Профессионал. Прыгает? Прыгает. Кататься умеет? Да. И вот всё равно может упасть, у Жени случилось так же.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
танцы на льду
Екатерина Миронова
Евгений Устенко
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
