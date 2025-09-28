Екатерина Миронова: «В произвольном танце я пытаюсь прочувствовать наличие тела, представляя, что его нет»

Миронова и Устенко рассказали, в чем заключается идея их произвольного танца.

Фигуристы катаются под саундтрек из фильма «Она».

Устенко: Елизавета Худайбердиева сказала, что передает нам эстафету давания интервью в микст‑зоне. Елизавета, спасибо, я с гордость приму это бремя, эту ответственность и буду давать такие интервью, что, надеюсь, вы будете рады им. Хорошее бремя, бремя радости, позитива и фантазий.

Миронова: Мне заранее очень жаль.

— Что скажете о произвольном танце?

Устенко: Произвольный танец был поставлен и в России, и за границей. База была поставлена в Петербурге, на сборах (в Америке) доработали, а в родном городе дошлифовали. Я показываю влюбленного человека.

Миронова: Я долго размышляла над тем, каково это — не иметь тела. Допустим, искусственный интеллект когда‑нибудь будет обладать своими намерениями и желаниями. В фильме поднимается тема, что слова, голос, чувства есть, а тела нет. В данной программе я пытаюсь прочувствовать наличие тела, представляя, что его нет.

— Где выступите на соревнованиях?

Миронова: Красноярск, Омск.