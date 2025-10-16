Миронова о сборе в США: «Прилетели туда с полным ощущением неизвестности. Это всегда волнительно — чужая страна, новый штаб»

Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали о сборе у Чарли Уайта в США.

Миронова: Прилетели мы туда с полным ощущением неизвестности, потому что был новый тренерский штаб. Мы хотели посмотреть, как все устроено, но это всегда волнительно — чужая страна, новый штаб. Единственное, что было очень приятно — осознание того, что там будут Кэролайн Грин и Майкл Парсонс. Я знакома с ними очень давно, а Женя…

Устенко: Мы познакомились на Lombardia Trophy в 2019 году, вроде.

Миронова: Поэтому нам было к кому ехать. Я помню, как мы вышли на первый лед: на нас смотрели, улыбались. Мы волнуемся, так стараемся и нам говорят: «Ребят, ну, сейчас будем все чистить».

Устенко: Мы приехали в то же самое место и тот же город, что и в прошлом году. Мы жили под Детройтом — рядом с тем же катком, где тогда тренировались. Перед тем как выйти на лед, пошли разминаться, а Чарли вышел со льда, поздоровался, спросил, как мы доехали, все ли в порядке: «Разминайтесь спокойно, выходите на лед, будем работать».

Этот маленький жест был очень приятен: в новом месте, с новыми ребятами, которых условно говоря, не знаешь, — он спокойно к нам отнесся. И на этом все началось, мы начали работать.