Миронов и Устенко о том, почему не поехали к Шпильбанду: «Финансово у Чарли Уайта чуть дешевле»

Миронова и Устенко объяснили, почему не поехали на сбор к Шпильбанду.

В прошлом году Екатерина Миронова и Евгений Устенко провели тренировочный сбор у Игоря Шпильбанда в США. В этом году они отправились к Чарли и Танит Уайт. 

Миронова: Мы изначально планировали поехать в оба места по три недели, но мы начали работать с Чарли Уайтом и Грэгом Цуэрляйном.

Устенко: С ними мы уже начали ставить программы. А уезжать посреди рабочего процесса — это плохой тон.

Миронова: Нам очень понравилось у Чарли.

Устенко: Да, мы втянулись в процесс, Танит с Грэгом тоже. С Танит мы могли три-четыре тренировки один транзишн разбирать, потому что она говорила: «Он хороший, но я хочу еще что-то придумать».

Миронова: И это так приятно, потому что мы чужие спортсмены, фигуристы из России. И в их штабе мы — первые спортсмены из России. Если у Игоря русскоговорящая группа или фигуристы русского происхождения, то там это не так. И это было по-человечески приятно. Ну и плюс финансово у Чарли чуть дешевле.

Устенко: Это тоже сыграло на руку.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Евгений Устенко
танцы на льду
logoТанит Уайт (Белбин)
logoЧарли Уайт
logoсборная России
Екатерина Миронова
logoИгорь Шпильбанд
