Кимми Репонд снялась с этапов Гран-при в Китае и Японии

Швейцарская фигуристка Кимми Репонд не выступит на этапах Гран-при.

Репонд была заявлена на этапы в Китае и Японии, но сейчас ее имя исчезло из списков на сайте Международного союза конькобежцев.

Причины снятия фигуристки пока неизвестны. В сезоне-2024/25 Репонд была 12-й на чемпионате мира и четвертой на чемпионате Европы.

