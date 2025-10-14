3

Кимми Репонд снялась с этапов Гран-при в Китае и Японии

Швейцарская фигуристка Кимми Репонд не выступит на этапах Гран-при.

Репонд была заявлена на этапы в Китае и Японии, но сейчас ее имя исчезло из списков на сайте Международного союза конькобежцев.

Причины снятия фигуристки пока неизвестны. В сезоне-2024/25 Репонд была 12-й на чемпионате мира и четвертой на чемпионате Европы. 

Как там фигуристка-модель? Уже амбассадор мировых брендов и готовит квад к Олимпиаде

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
