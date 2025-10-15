Сабада о четверном выбросе: «Было немного страшно, но это нормально, потому что это сложный элемент, который требует концентрации»

Ольга Сабада и Павел Астахов рассказали о первом сезоне совместной работы.

— 23 августа вашей паре исполнился год. Можно ли сказать, что вы скатались?

Сабада: Да, у нас за год произошел хороший прогресс, были хорошие результаты. Надо теперь показывать свою работу, надо уметь собираться. За этот год я стала намного больше и лучше чувствовать Пашу.

Астахов: Соглашусь с Олей, работу проделали колоссальную, но еще гораздо больше работы предстоит впереди. Все равно есть еще некоторые нюансы, потертости в плане технической составляющей. А так, все прекрасно.

— Вы показывали четверной выброс на видео. Было страшно? Планируете вставлять его в программу?

Сабада: Было немного страшно, но это нормально, потому что это сложный элемент, который требует концентрации. Планируем ли вставлять в программу? Останется секретом.