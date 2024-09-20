Как там фигуристка-модель? Уже амбассадор мировых брендов и готовит квад к Олимпиаде

Две карьеры Кимми Репонд.

Сезон в международном фигурном катании разгоняется, новая точка – Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе.

Там неожиданно далеко 17-летняя швейцарка Кимми Репонд – лишь 10-е место после короткой. Прошлый сезон она провела нестабильно, но на чемпионате мира поднялась в топ-5 и по-прежнему входит в число самых заметных фигуристок Европы.

За межсезонье Кимми подросла и изменилась, стабильно одно – спорт она совмещает с модельной карьерой и там тоже постепенно растет.

Влюбилась в фигурку после сборов у Тутберидзе, называла Туктамышеву ролевой моделью

Кимми Репонд всерьез привлекла внимание полтора года назад, когда взяла бронзу Евро-2023.

Это был ее первый взрослый сезон, хотя начинала она его на юниорских Гран-при, где не блистала: 6-е и 4-е места на этапах не позволили отобраться в финал. К Евро Репонд подходила вовсе не фаворитов, но блестяще исполнила обе программы и стала третьей. А ее реакция на оценки после произвольной запомнилась едва ли не больше, чем прокат.

«Это лучше, чем день рождения. Я так счастлива! Сегодня невероятный день, это мой первый чемпионат Европы, а я всю жизнь мечтала сюда попасть. Нервничала ли я? Немного, но не больше, чем обычно. Гораздо больше было радостного возбуждения», – восторженно рассказывала она после награждения.

После чемпионата в разговоре со Sports она призналась, что погрузилась в фигурное катание в 10 лет после сборов с группой Этери Тутберидзе в «Хрустальном», а после занятий у Алексея Мишина нашла новую ролевую модель – Елизавету Туктамышеву. А еще рассказала, как совмещает тренировки с модельными съемками, которых уже тогда было немало.

«Фигурное катание и работа моделью довольно похожи: на короткое время ты примеряешь разные образы, переодеваешься в нарядные платья и работаешь перед публикой».

Тогда связывать будущее с моделингом Репонд не планировала – после соревновательной карьеры собиралась поступить на медицинский факультет.

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Зажгла в первый взрослый сезон, а потом потеряла стабильность – виноват пубертат

После успешного Евро Репонд уверенно выступила на взрослом чемпионате мира. Там она осталась 8-й, но установила личные рекорды по баллам за произвольную и по сумме. Публику и судей завоевывала чистым и надежным катанием без ультра-си и даже без максимально дорогих вращений и дорожек – в среднем на третий уровень.

В следующем сезоне у Кимми начался пубертат – и стабильность упала. Ни один турнир за год не прошел без срывов, зацепиться за пьедестал удалось только на Nebelhorn Trophy (серебро) и чемпионате Швейцарии (первое золото по взрослым).

Лучше всего Репонд выступила на чемпионате мира: впервые вошла в топ-5 и довела личный рекорд по сумме до 196,02, в то время как лидеры набрали за 200.

С тех пор прошло всего несколько месяцев, но Кимми серьезно изменилась. Она выросла, хотя уже весной 2024-го преодолела отметку в 171 см. В соцсетях Репонд опубликовала ролик, на котором тренирует четверной тулуп на полу: «Бросим вызов гравитации на мгновение».

Но на льду даже тройные прыжки по-прежнему даются нелегко.

В короткой на Nebelhorn Trophy Репонд осталась без каскада, потому что упала с тройного лутца и вышла в степ-аут с тройного флипа. С оценкой 53,45 она заняла лишь 10-е промежуточное место, до лидера 17,71 балла.

Для швейцарки это первый старт в сезоне, до этого она выступала на шоу, где попробовала новый образ. Репонд уже воссоздавала на льду историю Уэнсдей из одноименного сериала и Леи из «Звездных войн».

Новый шоу-номер сделали под мэшап из хитов Рианны. Поставили женственную хореографию с элементами джаз-фанка и пошили костюм в духе Луны Хендрикс – черные леггинсы с гипюровыми вставками и усеянный камнями кроп-топ.

Получился яркий контраст с соревновательными программами.

Там все в привычном для Кимми стиле: нежная лирика, рассчитанная на легкое размашистое катание, – Mother Nature от RAYE и Ханса Циммера в короткой и саундтреки к фильму «Гладиатор» (тоже от Циммера) в произвольной.

Выиграла конкурс моделей, Репонд – амбассадор двух мировых брендов

Модельная карьера развивается не хуже спортивной. Репонд – амбассадор одной из самых известных фирм, производящих костюмы для фигуристов, Chique Sport.

Она рекламирует одежду и не связанных со спортом европейских брендов, а еще косметику, спортивное питание, учебные центры, спа-комплексы, бытовую технику и даже одну риэлторскую компанию в Швейцарии.

Во многих фотосессиях с ней участвует младшая сестра Калин, тоже совмещающая фигурное катание и съемки.

В начале сентября Репонд объявила, что выиграла конкурс под названием Pink Lady’s Next Top Model в лучших традициях шоу Тайры Бэнкс и стала амбассадором бренда Pink Lady Apples. Еще два года назад Кимми утверждала, что не видит себя в моделинге надолго, но с тех пор подписала несколько крупных контрактов.

За две недели до Nebelhorn Trophy в интервью Academia Group Switzerland заверила, что у нее большие планы на спорт. Главная цель на следующие два года – Олимпийские игры-2026. А пока Кимми борется с соперницами и пубертатом на турнире в Оберстдорфе.

Произвольная программа – в субботу с 12:30 мск .

ISU Challenger

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Женщины

Короткая программа

1. Элис Лин-Грейси (США) – 71,16

2. Моне Чиба (Япония) – 67,95

3. Ливия Кайзер (Швейцария) – 62,87

4. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 62,20

5. Изабо Левито (США) – 61,30...

10. Кимми Репонд (Швейцария) – 53,45

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Фото: Raniero Corbelletti/AFLO, Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press ; instagram.com/