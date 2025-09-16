Кимми Репонд: «У меня нет никаких ограничений в еде, главное, чтобы было достаточно белков и углеводов. Калории не считаю»

Швейцарская фигуристка Кимми Репонд рассказала, как следит за питанием.

– А что насчет питания? У тебя есть спортивная диета?

– Я стараюсь есть достаточно белков и углеводов. Никаких строгих ограничений по калориям у меня нет. Также слежу, чтобы в рационе было достаточно витаминов. Все зависит от настроения и от того, где я нахожусь. Когда тренируюсь в Германии – питание одно, дома – другое. На соревнованиях тоже свои особенности.

– Есть любимая кухня?

– Да, очень люблю японскую, особенно суши. Даже в Италии не могла удержаться и ела суши. Но в целом мне нравятся разные кухни, нет такой, которая бы не пришлась по вкусу.

– В Германии готовишь сама?

– Да, в основном сама. Иногда хожу в рестораны, но чаще готовлю дома. У меня нет никаких ограничений в еде, главное, чтобы было достаточно белков и углеводов. Калории я не считаю, – сказала призер чемпионата Европы Репонд.