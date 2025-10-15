  • Спортс
  • София Дзепка: «Четверные требуют сильной ментальной подготовки. Без настроя, как мне кажется, на прыжок может зайти только Малинин»
1

София Дзепка рассказала об ультра-си и стилях, в которых хотела бы выступить.

Об ультра-си: Первый четверной тулуп я прыгнула в феврале 2024 года, потом долгое время его не тренировала. Ближе к первенству России начали активно над ним работать и восстанавливать. Соответственно, вставили его в программу и на старте.

Ни в коем случае нельзя останавливаться в своем спортивном развитии, буду стремиться к тому, чтобы усложнить технический контент, параллельно совершенствуя вращения, дорожки и хореографию. Дальше будем смотреть на физическую форму и на здоровье.

На мой взгляд, четверные требуют сильной ментальной подготовки. Без настроя, как мне кажется, на прыжок может зайти только Илья Малинин, ха-ха. 

Об образах и будущих программах: Конкретных образов нет, скорее есть стили. Например, я бы хотела катать танго или испанскую музыку — мне кажется, мне бы удалось их качественно выразить.

Также хотелось бы программу под поп- или рок-музыку — Майкл Джексон или Queen, но при этом не хочется брать «заезженные» варианты. Однако «Дюну» было бы тоже интересно откатать, мы рассматривали эту тему, но поняли, что после прошлого сезона это будет не лучший вариант.

Из рока хотелось бы Scorpions, на этот сезон даже смотрели их песню «Still Loving You», но тренерам не понравилось. Возможно, это будет вариант на следующий сезон, а может, поищем что-нибудь оригинальнее.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
