Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дрожжина и Тельнов, Пестова и Лагутов, Шарафутдинова и Мурасалимов, Ростилова и Ауров покажут ритм-танцы

14 октября танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при России среди юниоров.

Гран-при России среди юниоров

1-й этап, «Лед Мечты»

Москва

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Диана Арнет – Ярослав Черняев

Олеся Бразевич – Игорь Зубцов

Влада Быстрова – Даниил Лавриненко

Софья Грабчак – Максим Полторак

Юлия Гринько – Александр Рыженков

Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

Мария Иванова – Кирилл Лихачев

Аксинья Панасенко – Максим Вахрамеев

Зоя Пестова – Сергей Лагутов

Елизавета Ростилова – Денис Ауров

Ирина Скопина – Дмитрий Симонов

Варвара Троицкая – Никита Максимов

Мария Черемисина – Григорий Мельников

Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена после жеребьевки.