Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дрожжина и Тельнов, Пестова и Лагутов, Шарафутдинова и Мурасалимов, Ростилова и Ауров покажут ритм-танцы
14 октября танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при России среди юниоров.
Гран-при России среди юниоров
1-й этап, «Лед Мечты»
Москва
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Диана Арнет – Ярослав Черняев
Олеся Бразевич – Игорь Зубцов
Влада Быстрова – Даниил Лавриненко
Софья Грабчак – Максим Полторак
Юлия Гринько – Александр Рыженков
Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
Мария Иванова – Кирилл Лихачев
Аксинья Панасенко – Максим Вахрамеев
Зоя Пестова – Сергей Лагутов
Елизавета Ростилова – Денис Ауров
Ирина Скопина – Дмитрий Симонов
Варвара Троицкая – Никита Максимов
Мария Черемисина – Григорий Мельников
Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов
ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена после жеребьевки.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
