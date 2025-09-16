Кимми Репонд: «Работать моделью мне очень нравится, но фигурное катание в приоритете. Позже хочу изучать медицину»

Швейцарская фигуристка Кимми Репонд рассказала о работе моделью.

– Поговорим о твоей работе моделью. Что ты считаешь своей самой большой удачей в этой сфере?

– Для меня это сейчас скорее хобби. Работать моделью мне очень нравится, но я занимаюсь только тем, что можно совмещать с фигурным катанием. Есть много интересных модных шоу, в которых я могла бы участвовать, однако это всегда совпадает с соревнованиями. Для меня фигурное катание в приоритете. Каждый раз, когда модельная работа пересекается с тренировками и стартами, я выбираю спорт. Но в свободное время и в межсезонье стараюсь заниматься и этим.

Думаю, для меня важно иметь занятие, помимо фигурного катания, потому что, если все время думать только о спорте, можно перегореть. Сейчас я уделяю больше внимания модельной деятельности.

Позже хочу изучать медицину. Но совмещать фигурное катание и медицину невозможно: в университете очень много обязательных занятий, а если в это время у меня будут соревнования или Гран‑при, то придется пропускать и, скорее всего, пересдавать весь год. Такой возможности у меня пока нет. Поэтому сейчас приоритет – фигурное катание и модельная работа.

– Ты сотрудничаешь с агентством?

– Да, уже полгода. На подиум пока не выходила. Каждый раз показы совпадают с моим спортивным графиком. Но я бы очень хотела попробовать. Плюс я участвую в фотосъемках, – сказала призер чемпионата Европы Репонд.