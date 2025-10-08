Мухортова о двух стартах подряд: «Мы же делаем на тренировке эти прокаты. Почему бы не выступить при зрителях в соревновательной атмосфере?»
Фигуристка Мухортова высказалась о выступлении на двух стартах подряд.
Сегодня Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев победили на чемпионате Москвы. 11-12 октября они выступят на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
— Есть ли у вас какие-то традиции после победного старта?
Евгеньев: Хочу выспаться просто.
Мухортова: Ну да, отдохнуть на следующий день. Это вот вся традиция.
Евгеньев: Да, у нас завтра выходной, а послезавтра уже поезд в Питер, поэтому сейчас постараемся максимально отдохнуть, чтобы уже к субботе-воскресенью были готовы снова идти в бой.
— А не тяжело ли вам будет из-за такой интенсивности?
Евгеньев: Посмотрим! Мы в первый раз так делаем и думаем, что справимся.
Мухортова: Все равно мы же делаем на тренировке эти прокаты. Почему бы не выступить при зрителях в соревновательной атмосфере?
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости