Татьяна Тарасова: «Валиева сто процентов должна была принести цветы, если уходит. Тутберидзе ведь ее сделала»

Татьяна Тарасова высказалась об уходе Камилы Валиевой от Этери Тутберидзе.

Ранее журналист Майя Багрянцева рассказала , что фигуристка Валиева перед уходом из группы Тутберидзе приходила на каток с букетом.

«Она сто процентов должна была принести цветы, если уходит. Потому что она – ученица Тутберидзе. Тутберидзе ведь ее сделала.

Но это жизнь. Не моя задача обсуждать взаимоотношения других людей», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.