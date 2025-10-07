Татьяна Тарасова: «Валиева сто процентов должна была принести цветы, если уходит. Тутберидзе ведь ее сделала»
Татьяна Тарасова высказалась об уходе Камилы Валиевой от Этери Тутберидзе.
Ранее журналист Майя Багрянцева рассказала, что фигуристка Валиева перед уходом из группы Тутберидзе приходила на каток с букетом.
«Она сто процентов должна была принести цветы, если уходит. Потому что она – ученица Тутберидзе. Тутберидзе ведь ее сделала.
Но это жизнь. Не моя задача обсуждать взаимоотношения других людей», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
