Костылева, Трофимова, Зинина, Рубцова, Игнатов, Алексахин, Прокопец и Васькович выступят на первенстве Московской области

Известен состав участников первенства Московской области по фигурному катанию.

Соревнования пройдут 13-14 сентября на арене академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

В женском одиночном катании выступят Анастасия Зинина , Любовь Рубцова , Дарья Третьякова, в мужском – Макар Игнатов , Дмитрий и Тимофей Шелковниковы и другие фигуристы.

В соревнованиях юниоров примут участие Елена Костылева , Кира Трофимова , Яна Асташенкова, Михаил Алексахин и другие.

В танцах на льду выступят Александра Прокопец – Александр Васькович, Ольга Федорова – Павел Драко, а также Елизавета Малеина – Матвей Самохин, Мария Фефелова – Артем Валов, Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин (по юниорам).

Полный список участников опубликован на сайте Федерации фигурного катания Московской области.