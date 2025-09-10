Костылева, Трофимова, Зинина, Рубцова, Игнатов, Алексахин, Прокопец и Васькович выступят на первенстве Московской области
Известен состав участников первенства Московской области по фигурному катанию.
Соревнования пройдут 13-14 сентября на арене академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».
В женском одиночном катании выступят Анастасия Зинина, Любовь Рубцова, Дарья Третьякова, в мужском – Макар Игнатов, Дмитрий и Тимофей Шелковниковы и другие фигуристы.
В соревнованиях юниоров примут участие Елена Костылева, Кира Трофимова, Яна Асташенкова, Михаил Алексахин и другие.
В танцах на льду выступят Александра Прокопец – Александр Васькович, Ольга Федорова – Павел Драко, а также Елизавета Малеина – Матвей Самохин, Мария Фефелова – Артем Валов, Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин (по юниорам).
Полный список участников опубликован на сайте Федерации фигурного катания Московской области.
