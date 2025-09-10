12

Костылева, Трофимова, Зинина, Рубцова, Игнатов, Алексахин, Прокопец и Васькович выступят на первенстве Московской области

Известен состав участников первенства Московской области по фигурному катанию.

Соревнования пройдут 13-14 сентября на арене академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». 

В женском одиночном катании выступят Анастасия Зинина, Любовь Рубцова, Дарья Третьякова, в мужском – Макар Игнатов, Дмитрий и Тимофей Шелковниковы и другие фигуристы.

В соревнованиях юниоров примут участие Елена Костылева, Кира Трофимова, Яна Асташенкова, Михаил Алексахин и другие.

В танцах на льду выступят Александра Прокопец – Александр Васькович, Ольга Федорова – Павел Драко, а также Елизавета Малеина – Матвей Самохин, Мария Фефелова – Артем Валов, Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин (по юниорам). 

Полный список участников опубликован на сайте Федерации фигурного катания Московской области.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Федерация фигурного катания Московской области
