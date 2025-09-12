Первенство Московской области. Прокопец и Васькович представят ритм-танец, Малеина и Самохин, Фефелова и Валов выступят по юниорам
Прокопец и Васькович, Малеина и Самохин выступят на первенстве Мособласти.
Первенство Московской области
Молоденово
Танцы на льду
Начало ритм-танца – 14:35 по московскому времени (12 сентября).
Участники
Александра Прокопец – Александр Васькович
Ольга Федорова – Павел Драко
Танцы на льду, КМС
Начало ритм-танца – 13:15 по московскому времени (12 сентября).
Юлия Гринько – Александр Рыженков
Лилия Литенко – Глеб Солович
Елизавета Малеина – Матвей Самохин
Полина Тихонова – Матвей Лысов
Мария Фефелова – Артем Валов
Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
