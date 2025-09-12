  • Спортс
Первенство Московской области. Прокопец и Васькович представят ритм-танец, Малеина и Самохин, Фефелова и Валов выступят по юниорам

Прокопец и Васькович, Малеина и Самохин выступят на первенстве Мособласти.

Первенство Московской области

Молоденово

Танцы на льду

Начало ритм-танца – 14:35 по московскому времени (12 сентября).

Участники

Александра Прокопец – Александр Васькович

Ольга Федорова – Павел Драко

Танцы на льду, КМС

Начало ритм-танца – 13:15 по московскому времени (12 сентября).

Юлия Гринько – Александр Рыженков

Лилия Литенко – Глеб Солович

Елизавета Малеина – Матвей Самохин

Полина Тихонова – Матвей Лысов

Мария Фефелова – Артем Валов

Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Александра Прокопец
танцы на льду
Полина Тихонова
Матвей Лысов
Первенство Московской области
Артем Валов
результаты
Лилия Литенко
Елизавета Малеина
Таисия Шепталина
Глеб Солович
Александр Васькович
logoсборная России
Мария Фефелова
Дмитрий Пекин
Матвей Самохин
