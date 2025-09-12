  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Первенство Московской области. Зинина, Рубцова, Третьякова покажут короткие программы, Костылева, Трофимова выступят среди юниорок
2

Первенство Московской области. Зинина, Рубцова, Третьякова покажут короткие программы, Костылева, Трофимова выступят среди юниорок

Костылева, Зинина, Рубцова выступят на первенстве Московской области.

Первенство Московской области

Молоденово

Женщины

Начало короткой программы – 18:20 по московскому времени (12 сентября).

Участницы

Анастасия Зинина

Любовь Рубцова

Дарья Третьякова

Ксения Фадеева

Полина Цурикова

Юниорки, КМС

Начало короткой программы – 16:10 по московскому времени (13 сентября).

Участницы

Яна Асташенкова

Елена Костылева

Мирослава Лезина

Кира Трофимова

Полный список участниц – здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
Первенство Московской области
женское катание
результаты
Мирослава Лезина
Яна Асташенкова
Дарья Третьякова
Елена Костылева
Любовь Рубцова
Кира Трофимова
logoАнастасия Зинина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Костылева, Трофимова, Зинина, Рубцова, Игнатов, Алексахин, Прокопец и Васькович выступят на первенстве Московской области
2610 сентября, 13:52
Первенство России старшего возраста. Стрельцова победила, Плескачева – 2-я, Стоцкая – 3-я
3852 апреля, 12:47
Первенство России старшего возраста. Стрельцова выиграла короткую программу, Плескачева – 2-я, Ляшенко – 3-я
2441 апреля, 15:28
Главные новости
Первенство Московской области. Прокопец и Васькович представят ритм-танец, Малеина и Самохин, Фефелова и Валов выступят по юниорам
53 секунды назад
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
107сегодня, 06:38
Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге
24сегодня, 06:38
Расписание Мемориала Рабер. Там выступят Синицына, Яметова, Плескачева, Колесников и Сарновский
15сегодня, 06:38
Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке
сегодня, 06:38
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма и Лью
13сегодня, 06:11
Гран-при среди юниоров. Шимада, Барахтина, Гладки, Окада, Хван Чон Ель, Немировски, Ежова покажут произвольные программы
вчера, 18:49
Lombardia Trophy. Лью, Куракова, Гутманн, Сумийоши, Эверхардт покажут короткие программы
2сегодня, 06:11
Lombardia Trophy. Малинин, Сяо Хим Фа, Мемола, Кагияма, Наумов, Риццо выйдут на лед с короткими программами
14сегодня, 06:11
Анастасия Зинина тренируется в группе Сергея Шиляева
4вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Игнатов, Дмитрий и Тимофей Шелковниковы представят короткие программы, Алексахин выступит по юниорам
10 минут назад
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер, Го Жуй и Чжан Ивэнь, Мосс и Галбави выступят с произвольными программами
сегодня, 06:11
Lombardia Trophy. Гиларди и Амброзини, Конти и Мачии, Голиченко и Даренский выступят с короткими программами
сегодня, 06:11
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
23вчера, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
вчера, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10