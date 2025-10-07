  • Спортс
  Муравьева о переходе к Мишину: «Я стала немного спокойнее, сдержаннее. А с другой стороны — в моей жизни появилось больше радости»
11

Софья Муравьева рассказала об изменениях в жизни после перехода в группу Мишина.

Ранее фигуристка тренировалась у Евгения Плющенко в Москве. 

— Меняет ли Петербург и команда Мишина в психологическом плане?

— Думаю, что я стала немного спокойнее, сдержаннее. А с другой стороны — в моей жизни появилось больше радости. На контрольных прокатах в день короткой программы я это особенно остро почувствовала: первый старт, ты встречаешься со всеми, общаешься — это очень трепетно во мне отозвалось. В день произвольной уже было поспокойнее, придерживала эмоции — может, поэтому чуть больше устала.

— Алексей Николаевич — профессор прыжковой техники, профессор в самом прямом смысле слова. Верно ли я понимаю, что смена тренера вызвана и тем, что он может помочь восстановить ваш тройной аксель? Вы сейчас работаете над ним?

— Конечно, мы с Алексеем Николаевичем много работаем над тройным акселем. Его секреты я раскрывать не буду, но поверьте, их у него предостаточно. Сейчас мы уделяем много внимания технике — есть много новых, интересных для меня упражнений.

Работа над акселем идет, но на него нужно время. Потому что сначала ушло много сил на адаптацию: к новому тренировочному процессу, к новому тренеру, катку, городу. Да и я сама немного изменилась. Нужно снова прийти в ту форму, в которой можно уверенно исполнять тройной аксель, — чтобы он давался легче. Сейчас я все делаю с удовольствием, и именно поэтому мне нравится работать. Хочется работать.

— И все же почему именно Мишин? К кому вас только не «сватали» после ухода из «Ангелов Плющенко».

— Что больше всего влекло меня к Алексею Николаевичу — это то, что он воспитал очень многих известных фигуристов, у которых была долгая карьера. А я всегда мечтала именно об этом: о долгой, хорошей, яркой, запоминающейся, ни на чью не похожей карьере в фигурном катании. Потому что она у каждого своя. Уникальная, — сказала Муравьева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
