Группа Мишина проводит сбор в Раубичах

Группа Алексея Мишина проводит летний сбор в Раубичах.

«По рекомендации нашей Федерации фигурного катания России мы в первый раз проводим сбор в Раубичах. Это замечательное место, где есть и каток, и стадионы, и различные спортивные площадки, вплоть до места, где можно заниматься водными видами спорта.

Катайся, бегай, скользи на водных лыжах. Комфортные условия для проживания спортсменов. Лес, река, красота.

На сборе достаточно большая группа тренеров и фигуристов «Звездного льда» – Женя Семененко, Глеб Лутфуллин, Соня Муравьева, Агата Петрова, Роман Хамзин, наши юниоры и юные таланты.

В Раубичах замечательная атмосфера. Это пример гостеприимства, который демонстрирует тренер сборной Беларуси, наш замечательный фигурист Олег Васильев, в ведении которого каток и спортивный центр.

Наши совместные тренировки с белорусскими фигуристами и тренерами вызвали обоюдное желание укрепить творческое содружество и сотрудничество, и в дальнейшем заключить договор между школой «Звездный лед» и белорусскими клубами о проведении тренировок как на базе «Юбилейного», так и на базе Дворца спорта в Минске.

Думаю, эта идея будет поддержана в обеих наших федерациях», – рассказал Мишин.