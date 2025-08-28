Туктамышева о работе тренером: «Помогаю в группе Мишина – занимаюсь с Лутфуллиным, Муравьевой»

Елизавета Туктамышева рассказала о работе с фигуристами.

«Занимаюсь в основном с детьми 7-8 лет, которые не только начинают путь, а имеют какой-то навык, прыгают двойные, начинают прыгать тройные.

Помогаю в группе Алексея Мишина , занимаюсь с Глебом Лутфуллиным , Соней Муравьевой. Я с ними конкретно занимаюсь, составляю график.

А на разделенных тренировках я помогаю Алексею Николаевичу, контролирую старших. Там у меня есть задание, с кем работать, за кем присматривать», – сказала чемпионка мира 2015 года.

