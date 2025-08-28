Туктамышева о работе тренером: «Помогаю в группе Мишина – занимаюсь с Лутфуллиным, Муравьевой»
Елизавета Туктамышева рассказала о работе с фигуристами.
«Занимаюсь в основном с детьми 7-8 лет, которые не только начинают путь, а имеют какой-то навык, прыгают двойные, начинают прыгать тройные.
Помогаю в группе Алексея Мишина, занимаюсь с Глебом Лутфуллиным, Соней Муравьевой. Я с ними конкретно занимаюсь, составляю график.
А на разделенных тренировках я помогаю Алексею Николаевичу, контролирую старших. Там у меня есть задание, с кем работать, за кем присматривать», – сказала чемпионка мира 2015 года.
«Если бы за тренерство и шоу платили одинаково, возможно, я выбрала бы первое». Лиза Туктамышева в новой роли
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
