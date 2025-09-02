Муравьева будет выступать под «Кармен» в короткой программе, Семененко – под Nirvana
Фигуристы Софья Муравьева и Евгений Семененко представили костюмы для коротких программ нового сезона.
Об этом сообщил журналист Константин Лесик, опубликовав фото с мероприятия в честь 1 сентября. На снимках видно, что Муравьева выступает в красно-черном платье, а Семененко – в полосатой кофте того же цвета.
«Музыку к программам Алексей Мишин просил пока не распространять», – написал Лесик в своем телеграм-канале.
В прошлом сезоне Семененко стал бронзовым призером чемпионата России и финала Гран-при страны. Муравьева на обоих турнирах была четвертой.
UPD. Позже стало известно, что Семененко будет выступать под музыку Nirvana, а Муравьева – под «Кармен».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Константина Лесика
