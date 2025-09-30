Загитова, Медведева, Трусова, Петросян, Щербакова, Гуменник, Коляда, Ягудин примут участие в вечере памяти Александра Гришина
Первый канал опубликовал состав участников вечера памяти Александра Гришина.
Мероприятие пройдет 5 октября на в Москве «Навка Арене», начало – в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет на сайте Первого канала и в VK Видео.
В вечере памяти комментатора примут участие:
Софья Леонтьева и Даниил Горелкин
Екатерина Миронова и Евгений Устенко
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано
Анна Щербакова и Егор Гончаров
Алексей Ягудин.
Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Фигурное катание на Первом
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости