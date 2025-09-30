  • Спортс
Загитова, Медведева, Трусова, Петросян, Щербакова, Гуменник, Коляда, Ягудин примут участие в вечере памяти Александра Гришина

Первый канал опубликовал состав участников вечера памяти Александра Гришина.

Мероприятие пройдет 5 октября на в Москве «Навка Арене», начало – в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет на сайте Первого канала и в VK Видео.

В вечере памяти комментатора примут участие:

Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Фигурное катание на Первом
logoПервый канал
logoАлександр Гришин
телевидение
logoСофья Муравьева
logoДаниил Самсонов
logoЕлизавета Туктамышева
Екатерина Миронова
logoАнастасия Мухортова
Алина Горбачева
logoМакар Игнатов
logoАнна Щербакова
logoАлександра Степанова
logoАлина Загитова
logoСофья Акатьева
logoДмитрий Евгеньев
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoАделия Петросян
logoМатвей Ветлугин
logoТатьяна Волосожар
logoМарк Кондратюк
logoВасилиса Кагановская
logoЕлизавета Пасечник
Егор Гончаров
Анна Щербакова (танцы)
Евгений Устенко
logoАлексей Ягудин
logoПетр Гуменник
Анна Фролова
женское катание
logoМихаил Коляда
logoДмитрий Козловский
пары
logoАлиса Двоеглазова
logoМаксим Траньков
logoАлександра Бойкова
Даниил Горелкин
Софья Леонтьева
мужское катание
logoЕвгения Медведева
танцы на льду
logoИван Букин
logoДарио Чиризано
logoМаксим Некрасов
logoАртур Даниелян
