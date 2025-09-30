Загитова, Медведева, Трусова, Петросян, Щербакова, Гуменник, Коляда, Ягудин примут участие в вечере памяти Александра Гришина

Первый канал опубликовал состав участников вечера памяти Александра Гришина.

Мероприятие пройдет 5 октября на в Москве «Навка Арене», начало – в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет на сайте Первого канала и в VK Видео.

В вечере памяти комментатора примут участие:

Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет