Сафонов про 2:1 с «Барселоной»: «Как говорили классики: «Ну вот и лузнула «Барса»!». Непросто оставаться в стороне, но это лишь усиливает желание вернуться и изменить ситуацию»

Матвей Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной».

Вчера парижане обыграли «Барселону» на выезде со счетом 2:1 на общем этапе Лиги чемпионов. Сафонов провел матч в запасе.

«Матчи такого уровня – это всегда настоящий праздник футбола, приносящий радость и болельщикам, и игрокам. Травмы не могут быть оправданием поражений, а лишь подчеркивают силу и характер команды в случае победы. Я горжусь своей командой за проявленное стремление к результату и особенно рад за молодых ребят, которые получают шанс и смело проявляют себя в таких больших играх!

Для меня лично непросто оставаться в стороне и наблюдать за матчем со скамейки. Но каждый такой момент лишь усиливает мое желание вернуться и изменить ситуацию. Отдельное спасибо нашим болельщикам, что приехали нас поддержать на этот матч. На трибунах присутствовало около 3000 человек – невероятная энергия. ❤️💙

P. S. Как говорили классики: «Ну вот и лузнула Барса!» – написал голкипер «ПСЖ » в своем телеграм-канале.

