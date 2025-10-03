Швентек об оскорблениях в соцсетях после поражения от Наварро: «Сегодня это печальная реальность в мире спорта. Боты, ставки и так называемые «фанаты»

Ига Швентек рассказала, что получает оскорбительные сообщения.

Полька показала сообщения, которые получила после поражения от Эммы Наварро в четвертом круге тысячника в Пекине: «Посредственный игрок», «Ты жалкая», «Нет дисциплины, нет таланта, нет умения адаптироваться, нет психологической устойчивости» и «Ты не заслуживаешь приезжать в Китай. Возвращайся в Польшу».

«Сегодня это печальная реальность в мире спорта. Боты, ставки и так называемые «фанаты». Стоит задуматься об этом, особенно учитывая, что Всемирный день психического здоровья совсем скоро», – написала вторая ракетка мира в соцсети.