Акопова об олимпийском отборе: «Удалось поддержать Петросян на трибунах. Очень рада, что она смогла справиться с обеими программами, несмотря на травму»

Карина Акопова рассказала, что поддерживала Аделию Петросян на турнире в Пекине.

Петросян победила на олимпийском отборе, Акопова и Никита Рахманин, выступающие за Армению, стали вторыми в парном катании.

– В женском одиночном катании за Россию выступала Аделия Петросян. Карина, вы с ней начинали карьеру в «Москвиче» в группе Ирины Страховой. Помните то время? Успели ли посмотреть выступление Аделии в Пекине?

– Конечно, помню. Наверное, это было самое беззаботное время. Ирина Борисовна учила нас быть не просто спортсменами, а людьми: поддерживать друг друга, помогать в трудных ситуациях, сопереживать и радоваться победам своих соперников. Мы хоть и были в разных группах по возрасту, но переодевались вместе и общались вне льда, делаем это и по сей день.

Удалось поддержать Аделию на трибунах. Очень рада, что она смогла справиться с обеими программами, несмотря на травму, – сказала Акопова.

«Конкуренция возросла? Я все равно рада их возвращению». Мир тепло встретил Петросян и Гуменника