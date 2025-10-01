3

Глейхенгауз о недопуске к олимпийскому отбору: «Уже отпустил ситуацию. Сначала, конечно, было неприятно и очень обидно»

Глейхенгауз рассказал, как пережил недопуск к отборочному турниру на Олимпиаду.

Квалификационные соревнования к Олимпиаде-2026 прошли в Пекине. Российская фигуристка Аделия Петросян приняла в них участие в нейтральном статусе и заняла первое место.

«Уже отпустил ситуацию. Сначала было, конечно, неприятно и очень обидно – четыре года прошло с последней Олимпиады, и мы понимали, что завоевали с нашей спортсменкой, с Аделией, шанс выступить сначала на отборочном турнире, а потом на Олимпиаде. Мы долго к этому шли и продолжаем идти.

Конечно, лично мне, как тренеру, хотелось присутствовать на международных соревнованиях, потому что я тоже по ним очень соскучился. Но решение таково, причин никому не объясняют, в том числе и нашим спортсменам, которых не допустили.

Поэтому долго из-за этого переживать смысла нет. Хочется просто верить, что когда-нибудь уже нас всех вернут на международную арену, и мы спокойно сможем показывать наше мастерство не только внутри страны, но и на международной арене», – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

У Петросян не сезон, а шахматная партия: надо продумывать каждый ход, чтобы не упасть

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoАделия Петросян
женское катание
logoсборная России
олимпийская квалификация
logoДаниил Глейхенгауз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
