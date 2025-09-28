Софья Акатьева: «Очень волновались за Петросян и Гуменника на олимпийском отборе, кричали. Хотелось, чтобы они справились»
Акатьева заявила, что переживала за Гуменника и Петросяна на олимпийском отборе.
Аделия Петросян и Петр Гуменник одержали победы на олимпийском квалификационном турнире в Пекине и завоевали именные лицензии для выступления на Олимпиаде-2026 в Милане.
«Очень волновались за Аделию и за Петю, кричали. Олимпийский отбор, в первый день было очень страшно смотреть короткую программу.
Все собрались. Очень хотелось, чтобы и Аделия, и Петя должным образом справились и показали свои программы», — сказала Софья Акатьева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
