Софья Акатьева: «Очень волновались за Петросян и Гуменника на олимпийском отборе, кричали. Хотелось, чтобы они справились»

Акатьева заявила, что переживала за Гуменника и Петросяна на олимпийском отборе.

Аделия Петросян и Петр Гуменник одержали победы на олимпийском квалификационном турнире в Пекине и завоевали именные лицензии для выступления на Олимпиаде-2026 в Милане.

«Очень волновались за Аделию и за Петю, кричали. Олимпийский отбор, в первый день было очень страшно смотреть короткую программу.

Все собрались. Очень хотелось, чтобы и Аделия, и Петя должным образом справились и показали свои программы», — сказала Софья Акатьева.