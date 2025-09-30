Мурашов о короткой программе Дикиджи «Интерстеллар»: «Основная идея – память и любовь, которые переживают время и пространство»

Хореограф Егор Мурашов рассказал о новой короткой программе Владислава Дикиджи.

– Для короткой программы в этом сезоне выбрана главная тема из кинофильма «Интерстеллар» Кристофера Нолана, композитор – Ханс Циммер. Кому принадлежала идея выбора именно этой музыки? Принимал ли Влад участие в выборе музыки?

– Музыку искали, скажу честно, долго, около полутора месяцев. И в итоге я нашел красивую кавер-версию. Я прислал ее Олегу Станиславовичу [Татаурову], он одобрил, затем трек показали Владу – и ему тоже понравилось. <...>

– Какие музыкальные особенности кавер‑версии 2Hooks на «Interstellar: Main Theme» – например динамика, паузы и фразировка – вы считаете ключевыми при постановке программы для Владислава Дикиджи?

– Главный ориентир для меня – сам стиль катания Влада. К тому же у него абсолютный музыкальный слух: он чувствует каждый акцент и сразу подсказывает, куда нужно «попасть». Поэтому мы тщательно проговариваем и прорисовываем все выделенные точки – каждый акцент, паузу или смену динамики переводим в конкретное движение.

В кавер‑версии 2Hooks меня интересуют прежде всего переходы, паузы и контраст динамики – именно на них выстраивается драматургия программы: нарастающие музыкальные фразы – для наращивания движения и эмоции, паузы – для точечных акцентов, а тихие фрагменты дают пространство для детализации и нюансов. Если есть возможность обыграть звук, обязательно это делаем.

Музыку я предварительно скомпоновал и затем отправил звукорежиссеру на чистку, чтобы все акценты и паузы были максимально четко слышны. В работе многое получается спонтанно: иногда самые удачные решения рождаются неожиданно и без долгих размышлений. В целом у этой композиции нет одного «самого» ключевого момента: важны и начало, и развитие, и финал, а также убедительные переходы между ними.

– Какую основную идею или историю Вы, как хореограф-постановщик, хотите рассказать этой программой?

– Основная идея программы – память и любовь, которые переживают время и пространство. В контексте кинофильма «Интерстеллар» – это не просто образ космоса: в фильме говорится о том, что даже перед лицом необъятной Вселенной человеческая привязанность, воспоминания и поступки имеют силу, способную пересечь границы времени. Музыка Ханса Циммера прекрасно это передает.

Эмоциональный центр постановки – связь человека с теми, кого он любит и кого нет рядом, принятие и ответственность за то, что мы оставляем после себя.

Глубинный смысл постановки – напомнить зрителю, что мы одновременно и «песчинки» по сравнению со Вселенной, и невероятно важны в собственных взаимоотношениях и поступках. Если ты вносишь в этот мир светлое и полезное, то память о тебе будет жить вечно, – сказал Мурашов в интервью для телеграм-канала Team Dikidzhi Official.