Татьяна Тарасова: «Два четверных тулупа Двоеглазовой впечатляют. Остальное все сделает, будут шансы на победу»

Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от контрольных прокатов сборной.

«Два четверных тулупа Алисы Двоеглазовой впечатляют. Остальное все сделает, будут шансы на победу. Программы остальных участников надо внимательно еще смотреть.

Что касается лидеров в каждом из видов, у мужчин это Петр Гуменник , Владислав Дикиджи – молодой совсем парень, интересный. У женщин, конечно же, это Аделия Петросян . Вчера она была немного не в форме, но это из-за того, что они только что приехали из Пекина, потом в Москву, затем переезжали в Санкт-Петербург. Тяжелая неделя у них получилась.

Считаю, что наши контрольные прокаты – это хорошее дело, держащее нас в напряжении, заставляет спортсменов показывать каждый год что-то новое. Это очень много значит и для нас, и для спортсменов, и для судей, которые сидят с утра до ночи на всех тренировках и делают замечания по технической части спортсменам и тренерам. На прокатах мест не было. Я в восторге, сколько людей было», – рассказала Татьяна Тарасова .