Валерий Ангелопол: «Я решил приостановить спортивную карьеру. Работаю со специалистами и пытаюсь выровнять свой эмоциональный и психологический фон»

Валерий Ангелопол сообщил, что взял паузу в карьере и занимается здоровьем.

До 2023 года Ангелопол катался с Василисой Кагановский. После того, как их дуэт распался, он пробовал встать в пару с Ариной Ушаковой, Александрой Шинкаренко и Дарьей Каревой, но ни с кем из них на соревнования не вышел. 

«Всем привет! Очень тяжело писать это, но так будет правильно. Правильно по отношению к тем людям, которые продолжали верить в меня, несмотря на мое долгое отсутствие в спорте. Я очень благодарен за эту поддержку и веру.

Я принял решение приостановить свою спортивную карьеру. Сейчас мне жизненно необходимо сосредоточиться на других вещах.

За время моего отсутствия обо мне ходило много слухов, что было вполне логично, я не хочу рассказывать, что на самом деле все было замечательно, но у меня есть право говорить откровенно и развеять определенные домыслы.

О том, где я и что со мной происходило все это время, знали только три моих близких человека, которые бережно оберегали меня от интернета, от людей и от самого себя (Дэн, Леня, Карандаш – я вас очень люблю❤️)

Я действительно работаю со специалистами и пытаюсь выровнять свой эмоциональный и психологический фон, я действительно на некоторое время открыл для себя другую профессию и познакомился с миром кино, с его внутренней и очень тяжелой кухней (я даже не знаю, что тяжелее, соревноваться на льду или выдерживать этот сложнейший съемочный график). Я встретил много замечательных людей, которые учили меня, заботились, помогали и дали шанс на восстановление. Это бесценный опыт!

Я продолжаю оставаться собой, я все еще люблю фигурное катание, я все еще хочу вернуться, я все еще слушаю Фараона))) Я стараюсь сохранить в себе себя и стараюсь быть осознанней, но я больше ничего не хочу обещать.

Если мне повезет, я вернусь на лед, не знаю в каком качестве, но пока мне не стоит об этом думать. Спасибо всем, кто был со мной на этом ярком, интересном и трудном пути. Мы обязательно встретимся❤️ Я буду стараться.

P.S.Отдельная просьба к представителям СМИ, я очень прошу вас больше не обращаться за комментариями обо мне к членам моей семьи и не ссылаться на них как на источник. В определенный период моей карьеры в силу возраста это было в порядке вещей, но сейчас совсем ситуация другая. Прошу отнестись к этому с пониманием. Спасибо всем», – написал Ангелопол в соцсети. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Валерия Ангелопола
танцы на льду
logoсборная России
logoВалерий Ангелопол
