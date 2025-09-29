Плишкин о программе Дрожжиной и Тельнова: «Она о нашем территориальном соседе. Это история, которая висит над нами всеми, как Дамоклов меч, с 2022 года»

Хореограф Плишкин рассказал о новой программе Дрожжиной и Тельнова.

Дарья Дрожжина и Иван Тельнов выступали на юниорских контрольных прокатах в танцах на льду.

– Программа называется «Соседи». Захотелось рассказать историю, которая висит над нами всеми, как Дамоклов меч, с 2022 года. История о двух ребятах, которые живут по соседству. Понимают, что забота, дружба – это все так здорово и мило. Но со второй половины программы появляются характерные хореографические движения – будто в ухо что-то залетает.

– Пропаганда?

– Да. Хотелось показать этот мощный инструмент, способный поменять мнение даже к близкому человеку. После этого Дарья расчерчивает линию, изображая границу – все, ты за нее больше не заступаешь.

Иван в недоумении решает проверить, что будет, если заступить – и получает от Дарьи, но не оставляет ситуацию. После того, как она падает, он все равно продолжает ее поддерживать, пытается протянуть ей руку помощи – «Давай дружить!». Но она его отвергает.

Далее по ходу программы они начинают понимать, что живут не свою жизнь. Лишнего, возможно, послушали, не про нас это все. Они осознают, что их жестоко обманули, столкнули лбами – близких, соседей.

В хореодорожке есть момент, когда они суетно начинают вытирать за собой эту линию – понимают, что зря они ее начертили. Срывают пропаганду друг у друга с ушей и приходят к мысли, что они ведь соседи, а значит должны жить в мире и согласии. И начинают с опаской, аккуратно друг за друга цепляться мизинчиками, как бы знакомясь заново.

Программа о нашем территориальном соседе и о том, что сейчас происходит. Хотелось не только поставить программу, но и показать ребятам, что именно на их поколение придет то самое время. Это им нужно будет это делать. Было желание поговорить о текущей ситуации через танец и рассказать о том, что совсем скоро нам снова нужно будет тянуться друг к другу мизинчиками и знакомиться заново.

– Не могу не спросить – судьи и федерация поняли вашу идею? Тема очень серьезная.

– Поначалу им было сложно. Я всегда вначале даю судьям легкое либретто. Подхожу к ним и рассказываю, что они катают. Сказал, что тематика – «Соседи», что катаем это и это. В целом, я уже привык, что все мои программы сперва воспринимаются не то чтобы в штыки, а как бы с осторожностью.

– «Что это было?»

– Да. Поэтому я рассказываю сразу. И ребята говорят, потому что мы очень много беседуем с ними о программах. Поэтому по окончании контрольных прокатов все было хорошо. То же самое происходило и в прошлом сезоне, когда Даша с Ваней катали произвольный танец о любви дедушки и внучки. Сперва многим не нравилось, но ближе к середине ко мне подходили и говорили: «Вот теперь мы видим».

Считаю, та программа «сыграла», сделала свое дело. Мы же в фигурном катании живем в медиасреде, поэтому для нас важны и баллы судей, и просмотры – то есть внимание зрителей. По просмотрам программа точно свое дело сделала.

– И все же – вы прямо дословно объяснили федерации свою идею?

– Единственное, чего я не назвал – наименования стран. Но, думаю, это и так видно и понятно. Других вариантов быть не может.

Знаете, у меня уже бывало, что я ставлю программу – и ее сюжет сбывается в жизни. Очень хочу верить, что здесь будет так же. Сперва мы зацепимся друг за друга, а затем все будет по-старому. Будем заботиться друг о друге и любить. Эта ноша – на их поколении. Таким образом я, можно сказать, решил их к этому немного подготовить, – рассказал хореограф Сергей Плишкин.