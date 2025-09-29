  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Мишина о короткой программе: «Травиата» — это как-то немножко провокационно. Понятно, что мы готовили эту программу под Олимпиаду»
Мишина о короткой программе: «Травиата» — это как-то немножко провокационно. Понятно, что мы готовили эту программу под Олимпиаду»

Анастасия Мишина рассказал о новых программах.

– Какая из нынешних постановок вам больше нравится?

– Сложный выбор. Нравятся обе, но по-разному. «Травиата» — это как-то немножко провокационно. Понятно же, что мы готовили эту программу под Олимпиаду. Но решили ее оставить, даже после того, как стало понятно, что в Милан не летим.

–  «Травиата» – это, конечно же, не «Кармен», но тоже достаточно популярный выбор в фигурном катании. Как сделать такую постановку особенной?

– В любом случае эта музыка – про праздник. И наша задача завести публику, заставить ее почувствовать это настроение. Пусть нас не допускают, у нас все равно праздник, мы все равно катаемся, – рассказала Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: RT
