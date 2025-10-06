10

ФФККР объявила о раздаче бесплатных билетов на первый этап юниорской серии Гран-при России в Москве

На первый этап Гран-при России среди юниоров в Москве вход будет бесплатным.

Этап под названием «Лед мечты» пройдет с 14 по 16 октября на «Навка Арене». Спортсмены выступят во всех четырех видах фигурного катания – одиночном (женском и мужском), парном, а также танцах на льду.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала в телеграм-канале объявление о раздаче бесплатных билетов. Приобрести их можно на сайте Kassir.ru.

По состоянию на 17:00 6 октября все билеты были разобраны.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
logoГран-при среди юниоров
ФФККР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: Гран-при стартует в октябре, Олимпиада пройдет в феврале
3сегодня, 06:05
Гран-при среди юниоров. Чхве Ха Бин победил, Нишино – 2-й, Гартунг – 3-й
34 октября, 17:44
Софи Джолин фон Фельтен сделала два тройных акселя и четверной сальхов на Гран-при среди юниоров
284 октября, 13:04Видео
Главные новости
Галлямов выложил фото автомобиля на эвакуаторе: «2025 год проверяет меня на прочность. Но я найду выход из любой ситуации»
627 минут назадФото
Анна Щербакова и Егор Гончаров: «Нам комфортно работать с Худайбердиевой, она заряжает, в глазах огонь. Она добьется успеха в любом случае»
12сегодня, 11:09
Анна Щербакова и Егор Гончаров: «Классно, что Сизерон вернулся, мы скучали по нему. Его механика движения, пластика – неповторимые»
3сегодня, 11:05
Щербакова и Гончаров о ритм-танце: «Есть вариант с заменой слов «сука любовь» на «это любовь». Мы еще обсудим, покатаемся под два варианта»
23сегодня, 10:39
Александра Трусова: «Мише два месяца, и он очень сильно вырос. Кажется, все больше осознает, что происходит вокруг»
44сегодня, 09:05Фото
Чемпионат Италии. 1-й этап. Грассль победил с отрывом в 33 балла, Риццо – 2-й, Мемола – 3-й
20сегодня, 06:20
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2025/26: контрольные прокаты и чемпионат России пройдут в Петербурге, финал Гран-при – в Челябинске
43сегодня, 06:05
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: Гран-при стартует в октябре, Олимпиада пройдет в феврале
3сегодня, 06:05
Алина Загитова: «Александр Гришин был невероятно добрым, искренним и светлым человеком. Каждый его комментарий был наполнен уважением к спортсменам»
45вчера, 20:39
Вечер памяти Александра Гришина. Загитова, Медведева, Трусова, Петросян, Щербакова, Ягудин выступили с показательными номерами
1187вчера, 16:19
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
227 сентября, 13:55