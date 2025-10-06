ФФККР объявила о раздаче бесплатных билетов на первый этап юниорской серии Гран-при России в Москве

На первый этап Гран-при России среди юниоров в Москве вход будет бесплатным.

Этап под названием «Лед мечты» пройдет с 14 по 16 октября на «Навка Арене». Спортсмены выступят во всех четырех видах фигурного катания – одиночном (женском и мужском), парном, а также танцах на льду.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала в телеграм-канале объявление о раздаче бесплатных билетов. Приобрести их можно на сайте Kassir.ru.



По состоянию на 17:00 6 октября все билеты были разобраны.