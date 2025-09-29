0

Галлямов о недопуске на Олимпиаду: «Стараюсь на этом не зацикливаться. Мы все равно продолжаем заниматься любимым делом»

Александр Галлямов рассказал о травме и недопуске на Олимпиаду-2026.

– На Байкале в травмпункте ближайшего поселка мне наложили гипс, с которым я полетел домой. В Петербурге сразу после возвращения сделал КТ и МРТ, пришел со снимками к врачу, и мне сказали, что операция не понадобится, нужно просто месяц держать ногу в покое. Но сам гипс, после того, как отек начал спадать, стал слишком свободным, и я решил его поменять.

Снова поехал в травмпункт, там сказали, что накладывать гипс без нового снимка не имеют права, я, естественно, согласился, и вот как раз тогда впервые прозвучало, что потребуется операция.

После этого все и завертелось: уже другая клиника, более профильные специалисты, которые подтвердили, что обойтись без хирургического вмешательства действительно не получится. Видимо, когда отек спал, картина стала иной. Вот тогда-то я и понял, что все действительно намного серьёзнее, чем казалось на Байкале.

– Насколько тяжело было восстанавливать ногу сейчас?

– Когда начал ходить самостоятельно, без какой-либо опоры и чужой помощи, только тогда пришло ощущение, что могу выдохнуть. Очень хорошо понял, кстати, что настоящие друзья познаются именно в такие моменты жизни. Я реально очень благодарен тем, кто в тот период был рядом. Куда-то отвозил, привозил, помогал с бытовыми вопросами.

– Не было проблем с тем, чтобы, начав кататься, влезать в коньки?

– Внутреннюю часть ботинка пришлось расширять, но каких-то больших сложностей не было. Я же занимался в процессе восстановления лечебной гимнастикой, плавал, разрабатывал сустав. Поначалу психологически было страшновато даже просто стоять с опорой на две ноги, но занимались со мной шикарные специалисты, просто лучшие.

– Самое мучительное при таких травмах – понимать, что восстановление – это очень небыстрый процесс.

– Это правда. Но я старался не акцентировать на этом внимание. Знал, что для участия в олимпийском отборе у нас должны быть контрольные прокаты, поэтому в глубине души давал себе установку, что надо успеть восстановить кондиции к середине августа. Это потом уже стало понятно, что можно не форсировать процесс.

– Что оказалось тяжелее всего восстанавливать на льду?

– Прыжки. У меня правильная техника с детства поставлена, с ней проблем никаких нет. Но поначалу было очень страшно приземляться на правую ногу. В этом плане самым сложным прыжком для меня оказался одинарный риттбергер.

Поначалу нога очень болела, отекала, приходилось сразу после тренировок ехать на процедуры, каждый день проходить определённый курс восстановления, в общем, график был просто сумасшедший. Я же еще пропустил довольно много занятий в магистратуре, пока ходил на костылях.  Не хотел появляться в таком виде на людях.

– Почему?

– Было не то, чтобы стыдно, но не очень приятно. С другой стороны, это сильно подстегивало, появилось желание как можно быстрее начать ходить.

– Ощущение, что, нынешний сезон – олимпийский, а вы вне игры, долго мучило?

– Стараюсь на этом не зацикливаться. Мы все равно продолжаем заниматься любимым делом, все равно будем кататься. Первый раз выступили на публике в конце июля в «Игоре», и как раз там я остро ощутил, как это классно и приятно. Только ради этих ощущений стоило восстанавливать форму, – рассказал Александр Галлямов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: RT
logoОлимпиада-2026
турнир на Байкале
пары
logoсборная России
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Вайцеховская о словах Галлямова после травмы: «Человек, скорее всего, был в шоке. И зачем рассказывать всю правду сразу? Травма – личное дело спортсмена»
6вчера, 11:09
А что с фигуристами-героями Пекина-2022? Наши возвращаются туда же, где заканчивали до бана
2715 сентября, 22:40
Галлямов о том, планирует ли выступать на Олимпиаде-2030: «Жизнь меня научила так далеко не загадывать»
73 сентября, 17:40
Главные новости
Мишина о короткой программе: «Травиата» — это как-то немножко провокационно. Понятно, что мы готовили эту программу под Олимпиаду»
18 минут назад
Плишкин о программе Дрожжиной и Тельнова: «Она о нашем территориальном соседе. Это история, которая висит над нами всеми, как Дамоклов меч, с 2022 года»
16сегодня, 10:37
Татьяна Тарасова: «Два четверных тулупа Двоеглазовой впечатляют. Остальное все сделает, будут шансы на победу»
5сегодня, 10:27
Софья Самоделкина: «С удовольствием бы каталась еще пять лет, если позволит здоровье»
5сегодня, 08:16
Софья Самоделкина: «Хочу надежный тройной аксель в короткой программе и один четверной риттбергер в произвольной»
23сегодня, 08:12
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Я даже прочитала все его интервью, пытаясь найти скрытые послания, которые могли бы меня направить»
13сегодня, 08:04
Роман Костомаров: «К нейтральному статусу отношусь не очень хорошо. У каждой страны должны быть флаг и гимн – это норма»
3сегодня, 07:21
Лидия Плескачева восстанавливается от перелома ноги с растяжением
7сегодня, 07:00
Вайцеховская о короткой «Убить Билла» Бойковой и Козловского: «Радует, что отказались от идиотского желтого комбеза»
95сегодня, 06:53
Елена Вайцеховская: «Мне не зашло платье Муравьевой к произвольной. Дорогие тренеры: нельзя девочек одевать плохо. Они от этого грустят и комплексуют»
33сегодня, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
вчера, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
4вчера, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
вчера, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
1вчера, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
вчера, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
227 сентября, 13:55
Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
27 сентября, 12:37
Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»
127 сентября, 12:15
Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
826 сентября, 21:15
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
26 сентября, 19:33