Галлямов выложил фото автомобиля на эвакуаторе: «2025 год проверяет меня на прочность. Но я найду выход из любой ситуации»
Фигурист Александр Галлямов заявил, что текущий год проверяет его на прочность.
Чемпион мира в парном катании выложил фото автомобиля на эвакуаторе.
«Я понял то, что 2025 год проверяет меня на прочность. Причем это во многих жизненных аспектах. Конечно, не может в жизни всегда быть все хорошо, так как должен быть баланс, но после такого случая сразу стало ясно.
В любом случае я знаю, что найду выход из любой ситуации, и меня уже ничем не сломить», – написал Галлямов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
