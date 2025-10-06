Галлямов выложил фото автомобиля на эвакуаторе: «2025 год проверяет меня на прочность. Но я найду выход из любой ситуации»

Фигурист Александр Галлямов заявил, что текущий год проверяет его на прочность.

Чемпион мира в парном катании выложил фото автомобиля на эвакуаторе.

«Я понял то, что 2025 год проверяет меня на прочность. Причем это во многих жизненных аспектах. Конечно, не может в жизни всегда быть все хорошо, так как должен быть баланс, но после такого случая сразу стало ясно.

В любом случае я знаю, что найду выход из любой ситуации, и меня уже ничем не сломить», – написал Галлямов.