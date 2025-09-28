  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Щербакова из танцев на льду: «Старались придумать много новых элементов, например слайдинг. Мы, наверное, два месяца валялись»
0

Щербакова из танцев на льду: «Старались придумать много новых элементов, например слайдинг. Мы, наверное, два месяца валялись»

Щербакова и Гончаров рассказали, как проходила постановка их произвольного танца.

Программа фигуристов поставлена под песни «Outlaw» и «Глаза» белорусской группы Intelligency.

Щербакова: Идея программы принадлежит Сергею Сергеевичу Плишкину. Эту музыку он нам предложил на обратном пути из Красноярска с Финала Гран‑при России 2025 года. Мы первый раз так быстро согласились на музыку, и не было сомнений.

Часть задумки заключена в тексте. Подготовка шла неплохо, мы старались придумать много новых элементов, например слайдинг. Наш первый элемент в этой программе. Мы, наверное, два месяца валялись.

Гончаров: Он был в головах у нас уже несколько сезонов, просто мы не могли никак его сделать. В этом году Сергей Сергеевич настоял и не отпускал нас, пока мы его не сделали.

— Где вы планируете выступить?

Гончаров: Планируем выступить на двух этапах Гран‑при: в Красноярске и Омске. Дальше по мере результатов этих стартов, отберемся или не отберемся на чемпионат России.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
танцы на льду
logoконтрольные прокаты
logoсборная России
logoМатч ТВ
Анна Щербакова (танцы)
Сергей Плишкин
Егор Гончаров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Софья Леонтьева: «Не хотим ставить программы проще, хотим показывать сложный контент и сложные элементы»
55 минут назад
Елизавета Пасечник: «В программе я спасаю Дарио от одиночества, а он спасает мою душу. Мы спасаем друг друга»
14сегодня, 17:49
Евгений Артющенко: «В мастерах менее ответственно, но хочется показывать более взрослое катание, чтобы не говорили, что это вчерашние юниоры»
сегодня, 17:28
Главные новости
Екатерина Миронова: «В произвольном танце я пытаюсь прочувствовать наличие тела, представляя, что его нет»
442 минуты назад
Софья Леонтьева: «Не хотим ставить программы проще, хотим показывать сложный контент и сложные элементы»
55 минут назад
Елизавета Пасечник: «В программе я спасаю Дарио от одиночества, а он спасает мою душу. Мы спасаем друг друга»
14сегодня, 17:49
Евгений Артющенко: «В мастерах менее ответственно, но хочется показывать более взрослое катание, чтобы не говорили, что это вчерашние юниоры»
сегодня, 17:28
Кагановская о произвольном танце: «Спасибо Ришо за прекрасную работу. Эта программа про родство душ, которые выбрали счастливую жизнь»
34сегодня, 16:56
Андрей Ежлов: «Из наших произвольных программ «Каренина» – наилучшая и сильнейшая, но физики пока не хватает. Хотели очень классику»
3сегодня, 16:47
Анастасия Мухортова: «Над исполнением произвольной еще работать и работать. Были две небольшие ошибочки, но не бросили программу»
6сегодня, 16:36
«Как побороть страх перед прыжками? Просто: ниже льда не упадешь». Трусова показала, как делать риттбергер
18сегодня, 16:30Видео
Артем Грицаенко: «Пока наши тройные элементы не будут доведены до идеала, мы не можем усложняться»
2сегодня, 16:07
Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Щербакова и Гончаров выступили с произвольными танцами
435сегодня, 16:00
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
сегодня, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
сегодня, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
сегодня, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
1сегодня, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
сегодня, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
2вчера, 13:55
Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
вчера, 12:37
Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»
1вчера, 12:15
Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
726 сентября, 21:15
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
26 сентября, 19:33