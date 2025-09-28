Щербакова из танцев на льду: «Старались придумать много новых элементов, например слайдинг. Мы, наверное, два месяца валялись»

Щербакова и Гончаров рассказали, как проходила постановка их произвольного танца.

Программа фигуристов поставлена под песни «Outlaw» и «Глаза» белорусской группы Intelligency.

Щербакова: Идея программы принадлежит Сергею Сергеевичу Плишкину. Эту музыку он нам предложил на обратном пути из Красноярска с Финала Гран‑при России 2025 года. Мы первый раз так быстро согласились на музыку, и не было сомнений.

Часть задумки заключена в тексте. Подготовка шла неплохо, мы старались придумать много новых элементов, например слайдинг. Наш первый элемент в этой программе. Мы, наверное, два месяца валялись.

Гончаров: Он был в головах у нас уже несколько сезонов, просто мы не могли никак его сделать. В этом году Сергей Сергеевич настоял и не отпускал нас, пока мы его не сделали.

— Где вы планируете выступить?

Гончаров: Планируем выступить на двух этапах Гран‑при: в Красноярске и Омске. Дальше по мере результатов этих стартов, отберемся или не отберемся на чемпионат России.