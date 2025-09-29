Софья Самоделкина: «Хочу надежный тройной аксель в короткой программе и один четверной риттбергер в произвольной»

Софья Самоделкина хочет прыгать тройной аксель и четверной риттбергер.

«Вот такой план: я хочу надежный тройной аксель в короткой программе и один четверной, вероятно, риттбергер, в произвольной. Конечно, все зависит от моего здоровья, но пока я не вижу серьезных проблем. Я очень мотивирована на их возвращение».

Почему риттбергер?т Не только потому, что его еще официально не приземляла ни одна женщина на взрослых соревнованиях, но и потому, что это очень комфортный прыжок для меня.

Это первый прыжок, который я делаю на каждой тренировке. К тому же, я уже успешно приземлила четверной риттбергер еще в юниорских соревнованиях три-четыре года назад, так что я знаю, что это возможно», – рассказала Софья Самоделкина.