Софья Леонтьева: «Не хотим ставить программы проще, хотим показывать сложный контент и сложные элементы»

Леонтьева и Горелкин заявили, что хотят исполнять танцы со сложными элементами.

Произвольный танец фигуристов поставлен под композиции «Water Drums» Union Jack, «Gorilla» Lord KraVen, «Earth Melodies» Екатерины Шелеховой и «Growing Up Londinium» Дэниела Пембертона.

Леонтьева: Программа очень насыщенная, очень сложная. Мы поставили цель, чтобы катать ее на соревнованиях от начала до конца. На тренировках это получается, мы готовы и два проката проехать. На соревнованиях появляется волнение, ножки уже не такие сильные.

Зал очень здорово поддерживал. Но это первый показ. Он не вышел успешным, на то есть свои причины. Но в дальнейшем, думаю, все будет хорошо. Не хотим ставить программы проще, хотим показывать сложный контент и сложные элементы.

Горелкин: Самые сложные для нас элементы в конце. Для нас это что‑то новое. Пока еще это тяжело делать.

— Понятно ли, в каких соревнованиях участвуете?

Леонтьева: По плану, скорее всего, будет Магнитогорск и Москва.