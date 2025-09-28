  • Спортс
  Даниил Самсонов: «Вижу изменения в тренировочном процессе, вижу улучшения в себе. Думаю, к основным соревнованиям мы подойдем в хорошей форме»
Даниил Самсонов: «Вижу изменения в тренировочном процессе, вижу улучшения в себе. Думаю, к основным соревнованиям мы подойдем в хорошей форме»

Даниил Самсонов считает, что еще наберет форму к основным соревнованиям.

27-28 сентября фигурист участвует в контрольных прокатах сборной России. В межсезонье он перешел из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

– Расскажи про свои впечатления [от проката].

– Впечатления средние. Конечно, не прям доволен прокатом. Но доволен тем, что, во-первых, участвую в контрольных прокатах. Во-вторых, доволен, что вижу какие-то изменения в тренировочном процессе, вижу улучшения в себе.

Да, сейчас, конечно, не та форма. Не звенящая форма явно, можно сказать. Но я думаю, что к основным соревнованиям мы подойдем в хорошей форме. Для этого еще как минимум есть целый месяц, поэтому будем работать дальше.

– У тебя был достаточно непростой период в межсезонье. Ты перешел в новую группу к Светлане Соколовской – расскажи, пожалуйста, над чем вы работали?

– Светлана Владимировна меня вообще почти не знала. Видела на соревнованиях, но именно в работе меня никогда не знала. Наверное, поскольку прошло всего три с половиной месяца – это был больше период притирания друг к другу: понять, как ей со стороны со мной работать, и мне понять, как новый тренировочный процесс вообще происходит.

Прям акцентированно мы не успели еще ни над чем поработать. Наверное, больше приноровиться друг к другу был период. Но потихоньку уже начали работать над тем, чтобы меньше было ошибок уже на тренировках – чтобы выходить на соревнования более уверенно в прыжках, чем когда я делаю по 50 бабочек на тренировках. Я и на соревнования выхожу, понимая, что я мог сделать на тренировке бабочку – значит, и здесь могу.

Поэтому работаем больше над устранением ошибок на тренировках. В первую очередь чтобы привезти к соревнованиям уверенные прыжки, – сказал Самсонов, отвечая на вопросы во влоге олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Первый канал
logoсборная России
мужское катание
logoДаниил Самсонов
logoконтрольные прокаты
Светлана Соколовская
