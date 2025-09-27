  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дарья Садкова: «Я немного подросла, но это не сильно сказалось на прыжках. Завтра хочу выступить так же хорошо, как и сегодня»
10

Дарья Садкова: «Я немного подросла, но это не сильно сказалось на прыжках. Завтра хочу выступить так же хорошо, как и сегодня»

Дарья Садкова оценила свое выступление на контрольных прокатах сборной.

Фигуристка представила в Санкт-Петербурге новую короткую программу под композиции Disfruto Карлы Моррисон и La Mordidita Рики Мартина. Она исполнила в прокате каскад тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип.

«Я немного подросла, но это не сильно сказалось на моих прыжках, надеюсь мне удастся сохранить то, что я показывала в прошлом сезоне.

Сейчас основная цель была накатать короткую программу и произвольную программу, показать их на контрольных прокатах, завтра выступить так же хорошо, как и сегодня», – сказала Садкова

«Помогает дружба с Соней Акатьевой и Алисой Двоеглазовой во время тренировочного процесса, мы втроем стараемся максимально друг друга поддерживать, когда у кого-то что-то получается, то хвалим друг друга, если неудачная тренировка, то общаемся, поддерживаем», – приводит слова Садковой «Чемпионат.com».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoсборная России
logoСофья Акатьева
logoконтрольные прокаты
logoАлиса Двоеглазова
Дарья Садкова
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Щербакова и Гончаров представят ритм-танцы
1334 минуты назадLive
Александра Бойкова: «Оставили короткую программу на второй сезон из расчета на международную арену. Подумали, что она может зайти там»
28 минут назад
Галлямов о восстановлении после травмы: «Было безумно тяжело. Тяжело вспоминать те дни. Приходилось это делать через боль»
220 минут назад
Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон победили, Каррейра и Пономаренко – 2-е, Лорьо и ле Гак – 3-и
217 минут назад
Мухортова и Евгеньев о переходе в академию Навки: «Каток прекрасный. Кардинально ничего не изменилось, стали меньше видеть Тутберидзе»
1326 минут назад
Александра Бойкова: «У нас теперь новый главный тренер – Станислав Морозов. Мы очень рады, что провели подготовку к сезону с ним»
1134 минуты назад
Таисия Щербинина: «Ожидания от сезона невероятные. На взрослом уровне совершенно другие эмоции, сильный адреналин»
238 минут назад
Гуменник об олимпийском отборе: «С иностранными спортсменами общались больше просто «привет-пока». Но отношение было теплым, помогали, поддерживали»
443 минуты назад
Мемориал Непелы. Аймо, Грассль, Санчес, Риццо, Мемола, Михаил Селевко покажут произвольные программы
44 минуты назад
Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев выступили с короткими программами
57644 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Непелы. Ташлерова и Ташлер, Смарт и Дик, Демужо и ле Мерсье, Лопарева и Бриссо покажут произвольные танцы
733 минуты назадLive
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
сегодня, 13:55
Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
сегодня, 12:37
Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»
сегодня, 12:15
Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
7вчера, 21:15
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
вчера, 19:33
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
3вчера, 07:00
Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
325 сентября, 18:55
Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
625 сентября, 16:24Фото
Александра Трусова: «Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем»
525 сентября, 13:40