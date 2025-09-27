Дарья Садкова: «Я немного подросла, но это не сильно сказалось на прыжках. Завтра хочу выступить так же хорошо, как и сегодня»

Дарья Садкова оценила свое выступление на контрольных прокатах сборной.

Фигуристка представила в Санкт-Петербурге новую короткую программу под композиции Disfruto Карлы Моррисон и La Mordidita Рики Мартина. Она исполнила в прокате каскад тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип.

«Я немного подросла, но это не сильно сказалось на моих прыжках, надеюсь мне удастся сохранить то, что я показывала в прошлом сезоне.

Сейчас основная цель была накатать короткую программу и произвольную программу, показать их на контрольных прокатах, завтра выступить так же хорошо, как и сегодня», – сказала Садкова .

«Помогает дружба с Соней Акатьевой и Алисой Двоеглазовой во время тренировочного процесса, мы втроем стараемся максимально друг друга поддерживать, когда у кого-то что-то получается, то хвалим друг друга, если неудачная тренировка, то общаемся, поддерживаем», – приводит слова Садковой «Чемпионат.com».