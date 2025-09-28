2

У Двоеглазовой – ABBA, у Горбачевой – «Нотр-Дам де Пари»: вся музыка к произвольным программам у женщин

Стала известна музыка к произвольным программам фигуристок сборной России.

Ксения Гущина – Come Together – Ферруччо Спинетти & Петра Магони

Анна Фролова – Miracle – Сара Брайтман

Алиса Двоеглазова – Money, Money, Money – Кристиан Рейндль / Dancing Queen – Piano Queen / Gimme! Gimme! Gimme! – ABBA

Вероника Яметова – Min Modir – Eivor / Aina – Vartra / Terra – Tanxugueiras

Софья Муравьева – A Model of the Universe – Йоханн Йоханнссон / Fuel to Fire – Agnes Obel / Marvel – Райан Тауберт

Дарья Садкова – Warriors – League Of Legends, 2WEI & Edda Hayes / Balder – Power-Haus

Алина Горбачева – музыка из мюзикла «Нотр-Дам де Пари»

Софья Акатьева – OST «La Terre vue du ciel» – Armand Amar / Toccata – Power-Haus

Аделия Петросян – Nocturne No. 1 in D Minor – Jon Batiste / Yo Soy Maria – Milva

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Первый канал
Анна Фролова
Ксения Гущина
logoАлиса Двоеглазова
Вероника Яметова
logoСофья Муравьева
Дарья Садкова
logoСофья Акатьева
Алина Горбачева
logoАделия Петросян
logoсборная России
женское катание
logoконтрольные прокаты
