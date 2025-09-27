9

У Дикиджи – «Интерстеллар», у Кондратюка – «Хава нагила»: вся музыка к коротким программам у мужчин

Стала известна музыка к коротким программам фигуристов сборной России.

Николай Угожаев – Au Sommet De Ma Tour – Lonepsi

Даниил Самсонов – OST «Миссия невыполнима» / Friction – Imagine Dragons

Глеб Лутфуллин – All the Lies – OWEEK, Антон Токарев

Владислав Дикиджи – OST «Интерстеллар»

Марк Кондратюк – Hava Nagila – The Jewish Starlight Orchestra, группа «Экспресс»

Петр Гуменник – OST «Парфюмер. История одного убийцы»

