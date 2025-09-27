Василиса Кагановская: «У меня в голове были мысли, если я на жопу сяду, то испорчу праздник Максиму»
Кагановская призналась, что боялась подвести партнера в день его рождения.
27 сентября Максиму Некрасову исполнилось 25 лет. В этот день фигуристы представили ритм-танец на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.
«У меня в голове были мысли, если я на жопу сяду, то испорчу праздник Максиму. Максим был в хорошем настроении, я волновалась больше, чем он.
Непопадание на олимпийский отбор? Сложно ответить на этот вопрос, не скажем ничего», — сказала Василиса Кагановская.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
