Василиса Кагановская: «У меня в голове были мысли, если я на жопу сяду, то испорчу праздник Максиму»

Кагановская призналась, что боялась подвести партнера в день его рождения.

27 сентября Максиму Некрасову исполнилось 25 лет. В этот день фигуристы представили ритм-танец на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

«У меня в голове были мысли, если я на жопу сяду, то испорчу праздник Максиму. Максим был в хорошем настроении, я волновалась больше, чем он.

Непопадание на олимпийский отбор? Сложно ответить на этот вопрос, не скажем ничего», — сказала Василиса Кагановская.