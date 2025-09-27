Пасечник и Чиризано признались, что им было сложно выбрать музыку для ритм-танца.

Фигуристы в ритм-танце выступают под микс композиций Gonna Make You Sweat, Do You Wanna Get Fanky, Sweat Cheyne Christian Tribal Mix – C+C Music Factory.

Елизавета Пасечник: Вложили много эмоций в прокат ритм‑танца. Публика прекрасная, заряжает энергией и позитивом.

Дарио Чиризано: Было тяжело искать музыку, слушали в прошлом году, в этом. Кажется, что все одно и то же. Тяжело выбрать.

Пасечник: Тяжело выбрать, чтобы что‑то отличалось и нас запомнили как пару.

— Какая цель на сезон?

Чиризано: Цель на сезон — выйти в максимальной форме на чемпионате России и выдать там самые лучшие прокаты.