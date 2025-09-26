5

Лев Лазарев: «Зависти по отношению к Федотову у меня нет. Все мы, если сравнивать, в чем-то лучше, в чем-то хуже»

Лев Лазарев заявил, что не испытывает зависти по отношению к Федотову.

– Ты постоянно так или иначе соперничаешь с Арсением Федотовым, говоря о котором, часто подчеркивают, что этот фигурист – прирожденный шоумен. Как считаешь, способности так подавать себя на льду можно научиться?

– Думаю, все хотят этому научиться, и я не исключение. Но зависти по отношению к Арсению у меня точно нет. Все мы, если сравнивать, в чем-то лучше, в чем-то хуже. И развивать нужно, считаю, прежде всего свои сильные стороны, – сказал победитель первенства России среди юниоров Лазарев.

Фигурный сезон открывают юниоры: Базылюк без Костылевой и в поисках себя, супердуэль у парней

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
Арсений Федотов
logoсборная России
Лев Лазарев
мужское катание
