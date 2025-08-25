РУСАДА в июле проверило на допинг Петросян и еще 5 фигуристов

РУСАДА в июле проверило на допинг фигуристку Петросян в третий раз с начала года.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле протестировало шестерых фигуристов.

Кроме Аделии Петросян, во второй месяц лета также прошли проверку Софья Акатьева (2-й раз), Алиса Двоеглазова (2-й раз), Арсений Федотов (3-й раз), Макар Игнатов (2-й раз) и Андрей Мозалев (2-й раз).

Всего РУСАДА за первые семь месяцев 2025 года протестировало на допинг 67 российских фигуристов.