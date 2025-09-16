Николай Колесников: «Стараюсь брать харизму у Кондратюка. Он такой уверенный»
Николай Колесников заявил, что старается брать пример с Марка Кондратюка.
– Стараюсь брать харизму Марка Кондратюка. Он такой уверенный: какие бы проблемы у него ни возникали, он все равно выходит и радует зрителей - вот я хочу так же
– Твой любимый фигурист?
– У меня таких несколько. Мне очень нравится Влад Дикиджи, конечно, наш Марк Кондратюк. Мне очень нравится Нэтан Чен, я за ним тоже слежу, Юдзуру Ханю, конечно, Илья Малинин тоже.
А из наших я восхищаюсь Арсением Федотовым, я просто знаю, какие у него бывают проблемы, но об этом я не хочу говорить. Но он выходит, показывает свой максимум, у него очень сильный характер, и вот это я пытаюсь взять, – рассказал Николай Колесников.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
