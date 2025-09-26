Лев Лазарев: «Ввести в программу шестой четверной мы с тренером пока не можем. Такой контент очень тяжело выкатать»

Лев Лазарев сообщил, что пока не планирует исполнять шесть четверных в программе.

15-летний Лазарев – победитель первенства России среди юниоров 2025 года, бронзовый призер финала Гран-при России среди юниоров.

– Если сравнивать тебя прошлогоднего и нынешнего, что изменилось?

– Много чего. Все-таки прошел еще один год, как я тренирую четверные прыжки, я вырос на целых пять сантиметров, в голове, наверно, тоже что-то поменялось.

– То, что ты стал выше и мощнее, влияет на исполнение квадов?

– Делает их более простыми. Я начал чувствовать в прыжках амплитуду, пролетность.

– Судя по тому, что в твоей произвольной программе до сих пор нет риттбергера, он дается сложнее?

– Каких-то проблемных квадов у меня нет. Бывает, конечно, что какой-то из прыжков вылетает и нужно время, чтобы снова его стабилизировать, но это временные трудности.

– Получается, пять четверных ты считаешь для себя оптимальным количеством?

– Пока я накатываю вариант программы и с четырьмя квадами, и с пятью. Но в произвольной пока нет тройного акселя, а из четверных – риттбергера. Но это не потому, что с этим прыжком у меня проблемы.

Просто ввести в программу шестой четверной, неважно, какой именно, мы с тренером пока не можем – такой контент очень тяжело выкатать. В этом плане сложно было даже переходить от четырех квадов к пяти. Не знаю, как объяснить, но морально это воспринимается намного тяжелее.

Физически тоже становится сложнее докатывать программу, потому что четверные прыжки – это совершенно другие затраты сил, нежели тройные. А ведь надо увязать все это с постановкой, везде успеть в музыку, раскрыть какой-то образ, а не ездить от прыжка к прыжку просто так.

– Если бы произвольная программа была на 30 секунд длиннее, что ты постарался бы добавить — ещё один прыжок или какие-то хореографические вещи?

– Мне бы хотелось, чтобы было больше времени на хореографию. И сил в этом случае больше бы оставалось, и не надо было бы гнаться потом за музыкой, – сказал фигурист.

