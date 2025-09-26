1

Лев Лазарев: «Ввести в программу шестой четверной мы с тренером пока не можем. Такой контент очень тяжело выкатать»

Лев Лазарев сообщил, что пока не планирует исполнять шесть четверных в программе.

15-летний Лазарев – победитель первенства России среди юниоров 2025 года, бронзовый призер финала Гран-при России среди юниоров.

– Если сравнивать тебя прошлогоднего и нынешнего, что изменилось?

– Много чего. Все-таки прошел еще один год, как я тренирую четверные прыжки, я вырос на целых пять сантиметров, в голове, наверно, тоже что-то поменялось.

– То, что ты стал выше и мощнее, влияет на исполнение квадов?

– Делает их более простыми. Я начал чувствовать в прыжках амплитуду, пролетность.

– Судя по тому, что в твоей произвольной программе до сих пор нет риттбергера, он дается сложнее?

– Каких-то проблемных квадов у меня нет. Бывает, конечно, что какой-то из прыжков вылетает и нужно время, чтобы снова его стабилизировать, но это временные трудности.

– Получается, пять четверных ты считаешь для себя оптимальным количеством?

– Пока я накатываю вариант программы и с четырьмя квадами, и с пятью. Но в произвольной пока нет тройного акселя, а из четверных – риттбергера. Но это не потому, что с этим прыжком у меня проблемы.

Просто ввести в программу шестой четверной, неважно, какой именно, мы с тренером пока не можем – такой контент очень тяжело выкатать. В этом плане сложно было даже переходить от четырех квадов к пяти. Не знаю, как объяснить, но морально это воспринимается намного тяжелее.

Физически тоже становится сложнее докатывать программу, потому что четверные прыжки – это совершенно другие затраты сил, нежели тройные. А ведь надо увязать все это с постановкой, везде успеть в музыку, раскрыть какой-то образ, а не ездить от прыжка к прыжку просто так.

– Если бы произвольная программа была на 30 секунд длиннее, что ты постарался бы добавить — ещё один прыжок или какие-то хореографические вещи?

– Мне бы хотелось, чтобы было больше времени на хореографию. И сил в этом случае больше бы оставалось, и не надо было бы гнаться потом за музыкой, – сказал фигурист. 

Фигурный сезон открывают юниоры: Базылюк без Костылевой и в поисках себя, супердуэль у парней

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
Лев Лазарев
logoсборная России
мужское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Лазарев о программе «Игра в кальмара»: «Единственный сериал, который я посмотрел до конца. Предложил тренеру взять музыку – ему идея понравилась»
2112 августа, 20:42
У Лазарева – саундтрек к «Игре в кальмара», у Арсения Федотова – Depeche Mode, у Сарновского – «Гладиатор»: вся музыка к произвольным программам юниоров
712 августа, 16:11
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Федотов, Лазарев, Воронов, Карартынян, Сарновский, Колесников показали произвольные программы
35712 августа, 12:01
Главные новости
Мемориал Непелы. Гутманн, Пеццетта, Дюпюи, Эндрюс, Ким Чхэ Ен, Шильд, Петрыкина покажут произвольные программы
2 минуты назад
Nebelhorn Trophy. Чжи А Син, Гленн, Левито, Чиба, Руйтер, Серна, Йошида выступят с произвольными программами
20 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Петросян, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Садкова, Двоеглазова покажут короткие программы
2635 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Самсонов, Угожаев, Лутфуллин покажут короткие программы
136 минут назад
Татьяна Тарасова: «Нормально отношусь к спортсменам, сменившим российское гражданство на другое. Предателями их называют идиоты»
845 минут назад
Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге
5053 минуты назад
Лев Лазарев: «Зависти по отношению к Федотову у меня нет. Все мы, если сравнивать, в чем-то лучше, в чем-то хуже»
5сегодня, 19:29
Мемориал Непелы. Аймо, Мемола, Риццо, Грассль, Михаил Селевко, Самойлов выступят с короткими программами
69сегодня, 18:55Live
«Я думала, что в обморок упаду. Переживали за Аделию больше, чем за себя». Медведева о выступлении Петросян на олимпийском отборе
9сегодня, 18:53
Глейхенгауз о потере отца: «Мы с мамой остались вдвоем, ей было очень тяжело. Я начал тренировать детей, ставить программы, чтобы встать на ноги»
8сегодня, 18:44
Ко всем новостям
Последние новости
Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко, ван Ренсбург и Штеффан, Лорьо и ле Гак покажут произвольные танцы
11 минут назад
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
сегодня, 19:33
Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Щебакова и Гончаров представят ритм-танцы
1сегодня, 11:10
Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев выступят с короткими программами
сегодня, 11:03
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
3сегодня, 07:00
Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
3вчера, 18:55
Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
6вчера, 16:24Фото
Александра Трусова: «Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем»
5вчера, 13:40
Майя Сарафанова: «Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать»
3вчера, 11:37
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14