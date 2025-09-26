Алина Загитова: «В августе следующего года, надеюсь, закончится строительство центра фигурного катания, и все смогут его посетить»
Школа фигурного катания Загитовой в Казани будет достроена летом 2026 года.
Об этом сообщила сама фигуристка.
«Совсем скоро, в следующем году, где-то в конце августа, я надеюсь, закончится строительство центра фигурного катания, и все смогут его посетить», – сказала Алина Загитова.
Олимпийская чемпионка отметила, что это будет многофункциональный ледовый дворец.
«Мы будем отбирать спортсменов сейчас активно, находить хороших тренеров, профессионалов своего дела», – добавила Загитова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
