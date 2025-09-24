Антон Сихарулидзе: «Надеемся на участие наших ребят в чемпионатах мира и Европы в ближайшее время. Для этого есть определенные основания»
«Мы находимся в постоянном взаимодействии с Международным союзом конькобежцев (ISU). В Пекине встречался с президентом ISU Ким Чжэ Елем. По его высказываниям и действиям четко прослеживается объективный взгляд на ситуацию в фигурном катании.
Руководитель ISU понимает важность участия в соревнованиях всех сильнейших спортсменов. Делаются даже некоторые шаги для того, чтобы российские фигуристы вернулись на международные соревнования.
Мы с надеждой смотрим в будущее и надеемся на участие наших ребят в чемпионатах мира и Европы в ближайшее время. Для этого есть определенные основания», – сказал глава Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.
