Антон Сихарулидзе: «Надеемся на участие наших ребят в чемпионатах мира и Европы в ближайшее время. Для этого есть определенные основания»

Сихарулидзе надеется, что скоро российские фигуристы смогут участвовать в ЧЕ и ЧМ.

«Мы находимся в постоянном взаимодействии с Международным союзом конькобежцев (ISU). В Пекине встречался с президентом ISU Ким Чжэ Елем. По его высказываниям и действиям четко прослеживается объективный взгляд на ситуацию в фигурном катании.

Руководитель ISU понимает важность участия в соревнованиях всех сильнейших спортсменов. Делаются даже некоторые шаги для того, чтобы российские фигуристы вернулись на международные соревнования.

Мы с надеждой смотрим в будущее и надеемся на участие наших ребят в чемпионатах мира и Европы в ближайшее время. Для этого есть определенные основания», – сказал глава Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.

